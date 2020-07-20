Заведения общепита не смогут включать в чек процент за обслуживание

Новые правила для кафе и ресторанов представил Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор опубликовал проект, в котором представил новые правила для заведений общественного питания. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, кафе и рестораны больше не смогут включать в счет процент за обслуживание клиента без предварительного уведомления.

«Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и т. д.), не относящиеся к стоимости продукции, указанной в меню (прейскуранте) и выбранных потребителем услуг по организации досуга и других возмездных услуг», — гласит текст документа.

Кроме того, в правилах появился пункт о том, что заказать еду теперь можно через интернет или по-телефону. Для таких заказов необходимо будет отправлять клиенту меню, в котором указаны цены и КБЖУ того или иного продукта, а также высылать ссылку на электронную книгу отзывов и предложений.