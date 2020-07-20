Челябинцев ждут квитанции с новыми ценами на коммунальные услуги

Рост будет в пределах 3,6%.

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Уже в августе жители Челябинской области получат квитанции, в которых будут прописаны новые суммы. С начала июля выросли тарифы на оплату некоторых коммунальных услуг. Повышение сумм будет в пределах 3,6%.



В первую очередь рост цен связывают с инфляцией, подорожанием цен на газ, уголь и другие ресурсы. Также добавляются плановые летние работы, которые проводят, чтобы всё работало зимой. Это требует расходов от поставщиков, однако утверждается, что повышение цен будет незначительным.

«У нас рост тарифов на электрическую энергию находится в пределах 3,5 процентов. То есть, в зависимости от вида тарифов. Значит, от 3,4 процента до 3,5 процента. То есть, относительно небольшое увеличение»,— отметил директор по сбыту «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

За повышением следит Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Если объемы потребления остались на прежнем уровне, то ни по одной коммунальной услуге рост не должен превышать 3,6%.

«Нужно, действительно, сложить свой совокупный коммунальный платеж, посмотреть, как он изменился к предыдущему периоду, к декабрю 2019 года. И если он больше, чем 3,6 процента, нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для разъяснений, в связи с чем такое увеличение»,— рассказала министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

При необоснованном повышении тарифа можно обратиться в Госжилинспекцию. Тогда на поставщика заведут административное дело. Отметим, что повышение цен будет не на все услуги. Так, тариф на вывоз мусора останется на прежнем уровне.