Половина челябинских общепитов соблюдают меры предосторожности при пандемии

Администрация города проверила еще 58 заведений.

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В связи с тем, что в Челябинской области открылись заведения общепита, многие тут же забыли о соблюдениях санитарных правил, предписанных Роспотребнадзором. Ведь коронавирусная инфекция никуда не делась и прирост заболеваемости с каждым днем оставляет желать лучшего.

Поэтому мэр Челябинска Наталья Котова поручила своим подчиненным осуществлять проверку заведений общественного питания, чтобы проверить соблюдение саннорм.

И как сегодня, 3 августа, поделился замглавы по экономическому развитию Олег Извеков, за прошедшие 5 дней в городе было проверено 58 заведений общепита.

«Более, чем половина заведений соблюдают предписания Роспотребнадзора. Мы понимаем, что предприниматели нас услышали, сейчас их гораздо больше. Ситуация улучшается», — заявил Олег Извеков.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 9 августа включительно.