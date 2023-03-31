Затопленные дороги и закрытые проезды: как Челябинская область переживает весенний паводок

Жители и сотрудники МЧС сообщают о гидрологической обстановке в регионе

В Челябинской области продолжается весенний паводок. Ряд муниципалитетов испытывает сложности из-за обильного таяния снега: водой затапливает дороги и проезды. Жители каких территорий столкнулись с подтоплением — в материале ИА «Первое областное».

В Варненском районе в связи с половодьем закрыли проезд через плотину по улице Магнитогорской под железнодорожными путями.

В Сосновском районе из-за паводка закрыли мост между Ужевкой и Рощино. Временно короткий путь для детей в школу, а для взрослых на работу недоступен. До окончания половодья жителям придется добираться в объезд, сообщили в администрации Рощинского поселения.

В Агаповском районе на этой неделе обильное таяние снега принесло проблемы жителям многих поселков. На железнодорожные станции Буранная и Субутак выезжала комиссия ГО и ЧС, чтобы обследовать обстановку и принять меры. Специальной техникой пробивали сливные траншеи. Была также угроза затопления перекрестка Магнитный — Субутак.

Накануне пункт пропуска на границе Челябинской области и Казахстана закрыли из-за паводка. Пограничники не пропускают людей, машины и грузы. Водителям рекомендуют выбирать альтернативный маршрут. Срок закрытия будет зависеть от таяния снега.

Ранее затопило дорогу между селом Фершампенуаз и поселком Южным в Нагайбакском районе. Паводковые воды разлились возле дамбы у поселка Знаменка.

Жители поселка Рассвет Нагайбакского района пожаловались на подтопление из-за тающего в полях снега. Люди с трудом могут выбраться из населенного пункта.

Заповедник «Аркаим» в Челябинской области также оказался под водой из-за разлива реки Большая Караганка. Неожиданное половодье затопило туристический лагерь, экотропу и подъездные пути к поселку Александровскому.

Под Магнитогорском талые воды затопили автотрассу на Белорецк. Об этом сообщили в социальных сетях автолюбители. В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта отреагировали на ситуацию расстановкой временных знаков и организацией дежурства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что по состоянию на 30 марта уровни воды на реках и водохранилищах не превышают неблагоприятных значений.

«На контроле остаются переливы воды через автомобильные дороги местного значения в поселках Сосновка, Княженский, Кызыл-Маяк Брединского района и поселке Александровском Кизильского района. На всех участках уровни воды без изменений», — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Алексей Захаров.

Добавим, что с начала паводка случаев подтопления жилых домов в регионе не зарегистрировано.