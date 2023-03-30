В Челябинской области закрыли границу с Казахстаном для автомобилей из‑за подтопления

В Брединском районе талыми водами залило пограничный переезд

В Брединском районе Челябинской области перестал работать автомобильный пункт пропуска на российско-казахстанской границе. Движение остановлено из-за разлива реки Берсуат, сообщили ИА «Первое областное» в администрации района.

В муниципалитете пояснили, что подъем воды в реке начался три дня назад. А со вчерашнего дня автомобильное движение там стало невозможным.

«Дело в том, что там нет мостового сооружения. Движение осуществляется по насыпному переезду. Каждый год во время половодья насыпь размывает, а со сходом воды ее восстанавливают общими силами», — пояснили в муниципалитете.

В Брединском районе действует пограничный пункт пропуска «Мариинский». Со стороны Казахстана — «Желсуар». В пресс-службе областного погрануправления корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что пункт пропуска «Мариинский» работает в штатном режиме, однако из-за паводка пропуск лиц через границу приостановлен на неопределенный срок.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Нагайбакском районе талыми водами затопило дорогу между селом Фершампенуаз и поселком Южным.