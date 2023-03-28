В Челябинской области талыми водами затопило автотрассу

Дорожники назвали ситуацию типичной для весны

Под Магнитогорском талые воды затопили автотрассу на Белорецк. Об этом сообщили в социальных сетях автолюбители. В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта отреагировали на ситуацию расстановкой временных знаков и организацией дежурства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Речь идет об участке автодороги регионального значения между Магнитогорском и поселком Смеловским. Расстояние между населенными пунктами составляет около 15 км. Это единственная дорога, по которой из Челябинской области можно доехать до горнолыжного центра «Абзаково». В чате VK «Ситуация на трассах» автомобилисты выложили фото и видео затопленного участка, который машины не переезжают, а буквально переплывают.

В региональном Миндортрансе подтвердили, что на дороге Магнитогорск — Смеловский фиксируется перелив воды через дорожное полотно.

«Перелив вызван слишком активным таянием снега. Ситуация типичная для весеннего периода. В министерстве о сложившейся ситуации знают, расставлены временные дорожные знаки, ведется дежурство», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» писало о том, как в Верхнем Уфалее дружная весна привела к переполнению канализации и в результате сточные воды потекли в городской пруд.