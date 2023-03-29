Жители поселка Рассвет Нагайбакского района пожаловались на подтопление из-за тающего в полях снега. Люди с трудом могут выбраться из населенного пункта, об этом они рассказали в соцсети.
«Необходимо принимать меры при помощи сельхозтехники: пробивать сточные трубы и каналы для осушения жилой площади поселка! Плюс ко всему дороги к поселку разбиты», — написала Алиса Асылхановна в группе «Текслер, помоги».
В администрации Нагайбакского района ответили, что накануне выезжали на место подтопления.
«Силами фершампенуазского ЖКХ была проведена прочистка водоотводящей трубы, расположенной перед въездом в поселок. Вода стала уходить, подтопления домохозяйств не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
С возникшими проблемами жителей просят обращаться в администрацию Фершампенуазского поселения по телефону 2-31-05 в рабочие дни или круглосуточно в службу ЕДДС.