/ «Заставлю». Евгений Тефтелев пообещал разобраться с проблемой вывоза мертвых животных

Жители сообщают, что труп собаки почти неделю остается лежать возле школы.

На прошлой неделе жительница Курчатовского района Челябинска Ольга Ефремова обратилась в редакцию «Первого областного» и рассказала, что на улице Молдавской не первый день лежит труп собаки, его никто не убирает. Женщина обратилась во множество инстанций, но в каждой «переводили стрелки» на другие ведомства. Сегодня тело животного остается на месте, а вопрос о вывозе мертвых собак и кошек с улиц города задали главе Евгению Тефтелеву. Он ответил, что в курсе проблемы.



Я случай видел, что женщина добивалась. Поручения дано, рассмотрят, соответствующие выводы сделают. Есть Юрий Параничев, тема его. Насколько я понимаю, есть МУП «ГорЭкоЦентр», которое всем этим занимается. — ответил Евгений Тефтелев.

На возражение, что «ГорЭкоЦентр» открестился от данной функции в соответствии с заключенным договором, мэр Челябинска ответил: «Что вы их читаете. Значит заставлю, будут заниматься».

Подробнее о проблеме разлагающихся на улицах Челябинска мертвых животных и позиции различных ведомств, читайте в нашем материале.