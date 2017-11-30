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/ Разлагающийся труп собаки возле школы двое суток пугает жителей Курчатовского района

Разлагающийся труп собаки возле школы двое суток пугает жителей Курчатовского района

Проблема мертвых животных существует в Челябинске несколько месяцев.
сегодня в 18:14
  |  Происшествия

Трупы животных перестали вывозить с улиц Челябинска. С такой историей в редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Курчатовского района Ольга Ефремова. Уже два дня она наблюдает мертвую собаку на газоне по улице Молдавской. Этот же вид открывается всем детям, которые каждое утро идут по этой дороге в школу № 95. Убирать мертвое животное никто не спешит. Женщина сама постаралась разобраться в ситуации, но не смогла найти ответственного.

Видела вчера собаку, когда ребенка в школу вела. Думала, коммунальщики уберут. Сегодня шла — собака опять лежит. Вокруг чисто, и она есть. Начала обзванивать всех, когда пришла домой, начиная от ТСЖ и до Москвы, федеральных служб. Оказалось, что у нас некому собаку убрать. — сообщила сайту «Первый областной» Ольга Ефремова.

Раньше вывозом мертвых животных занимался «ГорЭкоЦентр». Еще в мае организация, объясняя, откуда в их холодильниках тушки животных, говорила: почти все они — павшие на улицах. Теперь ситуация изменилась.

Больше это не включено в муниципальный контракт. Новый мы заключили 27 марта, данный вид работы у нас не указан в техническом задании. Отдельного тендера на утилизацию животных у нас не было. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь организации Ольга Шевелева.

На «ГорЭкоЦентр» также ссылались в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области и компания «Южуралмост», занимающаяся содержанием автомобильных дорог. В их обязанностях уборка павших животных не значится. Охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности населения должно заниматься управление экологического надзора и природопользования. В организации заявили: ответственность за вывоз животных лежит на администрации района. Однако и там признавать свою причастность отказались. Юристы настаивают: если специализированной организации в городе нет, павших животных убирают представители дорожного хозяйства или Ветеринарного надзора. Управление дорожного хозяйства города Челябинска сообщило, что в их муниципальном контракте такие обязанности не прописаны. Челябинская ветеринарная станция ответственность также не несет.

Этот вопрос муссируется долгое время и никак не может решиться. На последнем круглом столе, проходившем при общественной палате, в очередной раз поднимали вопрос. Мы считаем, что городская администрация должна убирать павших животных в рамках санитарной очистки, а не наша ветеринарная станция. — прокомментировал сайту «Первый областной» главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полозков.

Об отсутствии решения в важном для города вопросе заявил и зоозащитник Карен Даллакян.

24 миллиона, которые выделили «ГорЭкоЦентру» на отлов собак, не пошли на трупы животных. У них есть предписание прокуратуры не заниматься работой вне контракта, то есть сбором павших животных. Эта проблема появилась буквально недавно. Уже около двух месяцев мы слушаем жалобы от людей, которые просят сделать что-нибудь с трупом животного. Во-первых, людям приходится на это смотреть, во-вторых, это опасно, ведь труп является биологическим отходом и выделяет трупный яд. — подытожил сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Убрать мертвую собаку с газона в Курчатовском районе некому. По закону, таких животных нужно сжигать. Значит, горожане не могут самостоятельно избавиться от трупа. Карен Даллакян сообщил, что согласен бесплатно предоставить услуги своего крематория для павших животных, если трупы ему будут привозить.

Проблему должны поднять на следующем круглом столе при общественной палате Челябинской области.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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