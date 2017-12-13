/ До 5 лет увеличилось наказание живодерам

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о жестоком обращении с животными.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о жестоком обращении с животными. В качестве одного из инициаторов проекта выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. После принятия поправок максимальное наказание увеличилось до 5 лет. Такой срок грозит за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных».



Депутатами были установлены повышенные меры ответственности «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет (в настоящее время максимальная мера — арест на срок до 6 месяцев). Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года. — сообщает ТАСС.



Напомним, для Челябинской области данный законопроект актуален. За несколько последних месяцев на Южном Урале произошло более десятка громких преступлений, жертвами которых становились животные. В Чебаркуле двое живодеров сняли скальп с живой собаки и прокололи трахею. В Челябинске двоих котят держали в запертом автомобиле больше недели без воды и еды. Житель Кусы поймал во дворе хаски, дотащил его на веревке до мусорных баков и задушил, перекинув через ограждение. В Каслях месячному котенку сломали челюсть.



В большинстве случаев вопиющие случаи насилия над животными, несмотря на высокий общественный резонанс, остаются безнаказанными.

