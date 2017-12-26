/ Евгений Тефтелев в онлайн-режиме озвучит итоги работы в уходящем году

Мэр Челябинска проведет пресс-конференцию со СМИ.

Итоги работы в 2017 году намерен подвести мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он готов рассказать об общественном транспорте, работе над экологической ситуацией, изменении в облике города и другом, что волновало жителей Челябинска в этом году. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.



Итоговая пресс-конференция пройдет в форме вопрос-ответ. В основном журналистов интересуют вопросы, связанные с благоустройством города и уборкой снега. Наверняка корреспонденты будут спрашивать градоначальника о том, как и где он планирует встретить Новый год. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

За ходом пресс-конференции можно будет следить на «Онлайн ТВ», а также в официальных группах сайта «Первый областной» в социальных сетях. Мероприятие начнется 27 декабря в 10:00.