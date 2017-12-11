/ Прокуратура озаботилась судьбой 200 бездомных животных из «ГорЭкоЦентра»

Его обитателям грозит жизнь на улице в канун новогодних праздников.

Зоозащитники сообщают о том, что 200 обитателей «ГорЭкоЦентра» к канун Нового года могут оказаться выброшенными на улицу. По их данным, контракт с муниципальным предприятием заканчивается к 25 декабря, после этого возможности содержать животных не будет. Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил депутатские запросы Прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву и Главе города Челябинска Евгению Тефтелеву с просьбой взять ситуацию на контроль.

Данная организация неоднократно попадала в поле нашего зрения. Люди жалуются на бездействие «ГорЭкоЦентра», в ситуации, когда на улицах Челябинска находят трупы десятков погибших животных, которые не убираются неделями. Ранее мы наблюдали невыполнение обязательств данной организации по ликвидации несанкционированных свалок и вывозу мусора. Теперь же речь идет о нескольких сотнях животных, судьба которых на данный момент не определена и которых могут попросту убить. Не подумать заранее о перезаключении контракта — это либо полная безответственность со стороны руководства муниципального предприятия, либо непрофессионализм. На мой взгляд, в вопросе должна разобраться прокуратура. Наша задача проконтролировать, чтобы в процессе решения возникшей ситуации все животные остались здоровы, а законодательство не было нарушено. — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, «ГорЭкоЦентр» не в первый раз оказывается проблемным. Ранее муниципальное предприятие обвинили в бездействии из-за лежащего на улице в Курчатовском районе трупа собаки. Мертвое животное отказались утилизировать несколько ведомств, в том числе «ГорЭкоЦентр», ссылаясь на отсутствие такого пункта в договоре. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал заставить МУП выполнять не возложенные на него обязательства.



До этого общественники озаботились утилизацией животных в приемнике. 16 мая в социальных сетях появилась шокирующая информация от зоозащитников. Они разместили видеозапись, на которой узнается территория «ГорЭкоЦентра». В холодильной камере центра лежат около 60 мертвых кошек и собак. Учреждение обвинили в негуманном обращении с животными. Однако «ГорЭкоЦентр» отверг претензии, объяснив, что уже два месяца не утилизировал трупы животных с территории предприятия, потому что не был заключен контракт с подрядчиком.