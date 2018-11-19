/ Замкнувший домофон в доме по улице Работниц стал причиной вызова пожарных

Вызов поступил от жителей дома.

Три пожарных расчета заметил читатель сайта «Первый областной» возле дома № 72 по улице Работниц сегодня, 19 ноября, вечером.

У дома по улице Работниц что-то горит, но не видно что. Возле дома стоит три пожарных машины. — рассказал сайту «Первый областной очевидец происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт выезда расчетов, однако пояснили, что причиной вызова бригад МЧС стал не пожар, а замыкание домофонной двери.

Пожара нет, было замыкание домофона, просто жильцы решили перестраховаться, и вызвали МЧС. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства по Челябинской области.

Отметим, оперативное реагирование сотрудников МЧС позволило избежать возможной трагедии. Например, только на прошлой неделе из-за пожара в многоэтажке в Металлургическом районе пришлось эвакуировать всех жителей дома.