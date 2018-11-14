/ Пожар в квартире Металлургического района привел к эвакуации всего дома

К счастью, никто не пострадал.

Пожарные Челябинска привлекались для ликвидации огня в жилом доме № 21 по улице Дружбы на ЧМЗ. Звонок на пульт МЧС поступил 13 ноября в 22:30.

Пожар был ликвидирован в 02.10, 14 ноября 2018 года. На загорание реагировали от МЧС 17 человек, 6 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавших в инциденте не было. Первое сообщение о возгорании появилось в группе «Подслушано ЧМЗ» «Вконтакте». В комментариях под записью отметились и жители квартир того самого дома.

Это прям под нами было, я только ремонт сделала. И как теперь быть? — вопрошает подписчица.

Я тоже живу там. Спасибо соседям с 4 этажа, помогли эвакуировать ребёнка прям с 5 этажа через балкон 2. Сам через дым выносил. — отмечает Александр Кислицин.

Страшно такое пережить! У нас комната над этой квартирой, но мы, слава Богу, не живём в ней, сестра с тремя детьми там живёт. — пишет еще один подписчик.

Очевидцы также отмечают, что запах гари был слышен даже на отдалении от места происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.