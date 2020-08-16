За нелегальный техосмотр будут судить водителей в России

Но к уголовной ответственности будут привлекать не всех нарушителей.

Послушать 00:00

С осени этого года автомобилистов ждут серьёзные изменения. Но некоторые правила вступают в силу уже сейчас. Например, те водители, которые сознательно обращаются в организации без необходимой аккредитации за техосмотром, будут привлекаться к уголовной ответственности. Об этом в МВД России сообщили изданию ТАСС.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, частью 3 статьи 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, что максимальное наказание по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» — лишение свободы на срок до одного года.

Если же техосмотр автомобиля был выполнен не по правилам без ведома водителя, то ему следует самостоятельно обратиться в полицию с соответствующим заявлением и указанием организации.

Напомним, с 27 июля этого года к уголовной ответственности привлекаются те лица, которые осуществляют технический осмотр автомобиля без соответствующей аккредитации. Наказание за осуществление противоправной деятельности — штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет либо арестом на срок до шести месяцев.