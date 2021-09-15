В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

Правительство РФ считает, что автолюбители могут лично контролировать состояние своих машин

В Государственную думу России внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра транспортных средств. Инициатива об этом принадлежит самим гражданам. В адрес правительства поступало много обращений от автолюбителей с просьбой отменить обязательное прохождение ТО. При этом уже известно, что нововведение коснется не всех. Так, проходить техосмотр по-прежнему должны будут владельцы коммерческого транспорта. Для других автомобилистов процедура ТО будет проводиться по личному желанию, при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Правительство России законопроект уже поддержало. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Действующие правила проведения техосмотра, принятые в 1994 году, морально устарели и превратились в формальность, а новое положение «освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное — порой неэффективной процедуры», отметил Мишустин. Это утверждение, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, подтверждается статистикой.

«При участии министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах», — пояснил Марат Хуснуллин.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что отмена обязательного техосмотра позволит сократить очереди и загрузку станций ТО. Сейчас в год делают до 30 миллионов техосмотров, а будет — 6—8 миллионов.

Челябинские водители называют инициативу долгожданной, заявляя, что многие проходят ТО не по правилам, так что процедура превратилась в обычный сбор денег.

«Нормальный и ответственный водитель в любом случае будет следить за своей машиной. Это ведь вопрос и твоей собственной безопасности, безопасности твоей семьи и тех, кто едет с тобой рядом. Если я буду понимать, что с машиной что-то не так, я в любом случае сделаю ремонт. И мне не нужно для этого проходить постоянно техосмотр. А те, кто безответственно относится к данному вопросу, так они и сейчас покупают эту галочку о прохождении ТО, не уделяя машине должного внимания», — рассказал водитель с 35-летним стажем Олег Савосин.

Такого же мнения придерживаются автоэксперты. Они считают, что необходимо рассмотреть вопрос об обязательной проверке тормозной системы у автомобилей.

«С точки зрения автомобилиста это, конечно, хорошо — не проходить ТО. Я за своей машиной слежу. Но техосмотр давно уже превратился практически в фикцию, и это просто дополнительный побор. Но сохранить его в минимальном объеме было бы, может быть, и неплохо. Только в более цивилизованном виде, потому что все-таки далеко не все вовремя на сервисе просматривают свою машину», — прокомментировал автоэксперт Алексей Бруй.

Напомним, сейчас в России техосмотр транспортных средств является обязательным. Но по инициативе президента Владимира Путина он теперь не нужен для получения полиса ОСАГО.