Новые правила и порядки ждут автолюбителей этой осенью

Изменения коснутся как оформления документов и их стоимости, так и самих бумаг.

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Этой осенью для автолюбителей приготовили очередные изменения, которые коснутся и тарифов полиса ОСАГО, и техосмотра, а также добавятся новые документы. Об этом сообщает издание autonews.ru.

Так, новые правила расчёта стоимости полисов ОСАГО начнут действовать уже в конце августа этого года. Тарифный коридор базовой ставки расширили на 10%, и теперь размеры минимальной и максимальной ставки расширятся на 30 процентов каждая. Однако несмотря на то, что для каждого водителя будут рассчитывать его собственный риск-фактор, итоговая цена будет не выше предельно разрешённой.

После 30 сентября для получения полиса ОСАГО необходимо будет вновь получать диагностическую карту. Автомобилям старше четырёх лет проходить осмотр будет необходимо раз в два года, а автомобилям старше десяти лет — ежегодно. Кроме того, с сентября этого года по март 2022 года постепенно будут вводиться и другие правила. Например, на въезде и выезде из точки техобслуживания будет обязательным фотофиксация автомобиля.

Должны быть готовы водители и к новым приборам, которые выдадут сотрудникам ГИБДД. В ближайшем будущем инспекторы смогут измерять остаточный протектор шин, диагностировать тормозную систему и рулевое управление, а также контролировать выхлопы дизельных двигателей.

Ещё одно изменение — добавление различных сведений в ПТС и СТС. Как сообщает autonews.ru, внешне документы почти не изменятся, однако информации в них будет больше. Например, появятся данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Также появятся данные о наличии таможенных ограничений, маркировок и некоторые другие отметки.