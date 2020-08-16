Директора муниципального учреждения будут судить в Снежинске

Мужчина проворачивал махинации с деньгами, пользуясь своим служебным положением.

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В Снежинске Челябинской области 54-летний директор одного из муниципальных бюджетных учреждений несколько раз подряд нанимал на работу своего знакомого. При этом местный житель не работал, а зарплата на его имя поступала. Вот только и денег он тоже не видел. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, используя свои служебные полномочия по подбору, приёму на работу и увольнению, директор компании обратился к своему знакомому и предложил ему написать заявление о приёме на работу, заранее зная, что принимает его фиктивно и без трудовых обязательств.

«Далее из материалов уголовного дела следует, что руководитель дал указание бухгалтеру включить в заработную плату принятого сотрудника выплаты в виде различных надбавок, размеры которых заведомо не соответствовали и превышали размеры оплаты труда в данной должности. Затем обвиняемый уговорил своего знакомого оформить и передать ему в пользование банковскую карту, на которую впоследствии поступала заработная плата»,— рассказали в ведомстве.

Примечательно, что директор трижды принимал и увольнял работника, получая при этом его заработную плату. Всего он присвоил себе более 420 тысяч рублей.

«Расследование уголовного дела, возбуждённого по части 3 статьи 160 УК РФ, завершено. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время следователем ОМВД России по ЗАТО города Снежинск материалы уголовного дела направлены в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу»,— добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Отметим, во время расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.