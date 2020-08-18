Организованную группу мошенников будут судить в Челябинске

Южноуральцы проворачивали махинации с квартирами.

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В Челябинске в Советском районном суде будут судить восьмерых местных жителей, которые, обманывая сотрудников государственных учреждений и граждан, проводили махинации с квартирами. Челябинцы планировали выручить за это немалые деньги, но закончить начатое мошенникам не удалось.

Известно, что южноуральцы, «работая» с такими компаниями, как МАУ «Многофункциональный центр по представлению государственных и муниципальных услуг» Челябинска, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Челябинской области, «Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям» Челябинска и другими учреждениями, переоформляли право собственности на квартиры, принадлежащие гражданам или муниципальному образованию «город Челябинск», на подставных лиц, чтобы в дальнейшем продать недвижимость и выручить за это деньги. Но не всё пошло гладко, как хотелось организованной группе.

«Жители Челябинской области обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям: „мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение“, „приготовление к преступлению и покушение на преступление“, „похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности“, „похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа“ „пособничество“ УК РФ»,— сообщили в пресс-службе суда.

Разбирательство пройдёт 10 сентября 2020 года в 10:30 в Советском районном суде.