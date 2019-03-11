/ Южноуральцев приглашают проверить здоровье во Всемирный День почки

В крупном ТРК жители области смогут получить консультацию профильных специалистов.

Профилактическая акция «Здоровые почки для всех и везде», приуроченная ко Всемирному Дню почки, пройдет в Челябинске в этот четверг, 14 марта. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» с 12:00 до 17:00 каждый желающий сможет проверить свое здоровье.

Жителей города приглашают измерить артериальное давление, рост, вес, индекс массы тела, а также посетить консультации специалистов: врача по медицинской профилактике, уролога, нефролога, эндокринолога. — рассказала о предстоящей акции начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска Наталья Горлова.

Всем желающим специалисты дадут консультации по здоровому питанию и физическим нагрузкам.

Отметим, что подобные акции в Челябинске проходят регулярно. Посетить специалистов, сдать анализы и проверить свое здоровье южноуральцы могут в крупных торгово-развлекательных комплексах.