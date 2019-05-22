/ По железной дороге в Челябинской области проедет «Вагон здоровья»

Его традиционно запустят в рамках акции «День здоровья».

По Южно-Уральской железной дороге проедет «Вагон здоровья». Мероприятие организовано в рамках ежегодной акции «День здоровья». «Вагон здоровья» отправится из Челябинска в Миасс и обратно. В нем пассажиры смогут получить консультации специалистов, а также пройти обследования.

На протяжении пути следования в «вагоне здоровья» будут вести консультативный прием терапевт, эндокринолог и кардиолог. Пассажиры смогут измерить свой рост и вес, артериальное давление, пройти исследование ЭКГ, а также сдать анализ на содержание глюкозы в крови. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе пресс-службе Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Отправится вагон от станции Челябинск в 07:22 в составе пригородного поезда № 6005. В Миасс прибудет в 09:27. Обратно «Вагон здоровья» поедет в 10:52 с пригородным поездом № 6016 и прибудет в Челябинск в 13:02.

Акция «День здоровья» проводится с 2015 года. За это время в «Вагонах здоровья» проверили свое самочувствие около 500 человек.