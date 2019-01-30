/ Проверить свое здоровье бесплатно предлагают челябинцам старше 50 лет

Пройти обследование можно, посетив выставку «Старшее поколение 50+».

Челябинцев приглашают посетить выставку «Старшее поколение 50+». Там у жителей и гостей города будет возможность пройти обследования и получить консультации специалистов.

На интерактивной площадке «Территория здоровья» будет представлена разнообразная программа, которую подготовили специалисты областного и городского центров медицинской профилактики, а также областного госпиталя для ветеранов войн подготовили.

Здесь все желающие смогут научиться правильно измерять артериальное давление, вычислить индекс массы тела, пройти упражнения для тренировки памяти и тест на риск развития сахарного диабета. Помимо этого, у гостей будет возможность задать все интересующие вопросы терапевту, гериатру и специалисту по домашней аппаратной физиотерапии. — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Кроме интерактивных площадок для южноуральцев будут представлены консультации от специалистов пенсионного фонда и жилищной инспекции.

Принимать посетителей выставка будет в ДС «Юность», 31 января и 1 февраля с 10:00 до 14:00.