В Челябинске позаботятся о здоровье «слабого» пола

1 августа в областном центре стартовала «Неделя женского здоровья».

Акция стартовала вчера, 1 августа, и продлится до следующей среды. В эти дни медицинские учреждения Челябинска проведут Дни открытых дверей, в ходе которых женщины смогут получить квалифицированные консультации эндокринологов, при необходимости пройти УЗИ щитовидной железы, посетить смотровой кабинет и гинеколога. Кроме того, программа включает в себя проведение лекций и мастер-классов для представительниц прекрасного пола.

Завтра, 3 августа, по адресу улица Худякова, 18 состоится эко-фестиваль «Freedom». Мероприятие начнётся в 11.00. Здесь будет работать «Здоровый лекторий», в ходе которого специалисты городского и регионального медицинских центров профилактики дадут ответы на вопросы о сохранении репродуктивного здоровья, расскажут об оказании первой медицинской помощи и обучат самодиагностике заболеваний молочных желез.

Важной целью проведения «Недели женского здоровья» стало желание врачей напомнить представительницам прекрасного пола о том, насколько важно регулярно посещать специалистов, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

«Именно это поможет избежать проблем со здоровьем или своевременно выявить заболевания, начать их лечение»,— рассказал заведующий городским Центром медицинской профилактики МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 8» Дмитрий Прокопьев.

В последний день акции, 7 августа, с 13.00 в женской консультации ГКБ 11 начнет работу круглый стол «Здоровье женщины», в котором примет участие врач акушер-гинеколог. Здесь же будет работать выставка товаров по уходу за детьми.