«Территория здоровья» в Челябинске проверила более 700 человек

За несколько недель горожане прошли 3130 обследований.

В Челябинске завершила свою работу «Территория здоровья». За три недели прийти на консультацию врачей решили более 700 человек. В рамках проекта было проведено 3130 обследований. Пройти их мог любой желающий, пока мобильные комплексы располагались в центре Челябинска.



Территория здоровья» в подобном формате организуется уже третий год. Это уникальный проект, когда врачи выходят на открытую площадку, чтобы напомнить о регулярной и своевременной необходимости заботы о себе. Мы очень надеемся, что все наши посетители, получив советы специалистов, найдут время, чтобы обратиться в свои поликлиники. — подчеркнула главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

791 человек прошел экспресс-тестирование на ВИЧ. Определить уровень сахара и холестерина в крови решили 468 человек, сделать флюорографию захотели 479 посетителей, из них у 4 были обнаружены патологии, а консультацию терапевта получили около 400 человек.



Диспансеризация и профилактические осмотры – это всегда возможность определить заболевания на ранних стадиях, а значит, получить шанс на успешное лечение. В этом году на «Территории здоровья» у 80 посетительниц, сделавших маммографию, было выявлено 17 патологии и одно подозрение на злокачественное новообразование. Я еще раз хочу напомнить жителям региона, что не нужно ждать симптомов, не нужно ждать акций, проходить обследования необходимо каждый год. — прокомментировал главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации города Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Проект был реализован при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области, Управления здравоохранения администрации Челябинска и общественного движения «Волонтеры-медики».

