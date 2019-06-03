Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.38 +0.32 72.84 +0.42
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Территория здоровья» в Челябинске проверила более 700 человек

«Территория здоровья» в Челябинске проверила более 700 человек

За несколько недель горожане прошли 3130 обследований.
сегодня в 10:57
  |  Общество
В Челябинске завершила свою работу «Территория здоровья». За три недели прийти на консультацию врачей решили более 700 человек. В рамках проекта было проведено 3130 обследований. Пройти их мог любой желающий, пока мобильные комплексы располагались в центре Челябинска.

Территория здоровья» в подобном формате организуется уже третий год. Это уникальный проект, когда врачи выходят на открытую площадку, чтобы напомнить о регулярной и своевременной необходимости заботы о себе. Мы очень надеемся, что все наши посетители, получив советы специалистов, найдут время, чтобы обратиться в свои поликлиники. — подчеркнула главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.
791 человек прошел экспресс-тестирование на ВИЧ. Определить уровень сахара и холестерина в крови решили 468 человек, сделать флюорографию захотели 479 посетителей, из них у 4 были обнаружены патологии, а консультацию терапевта получили около 400 человек.

Диспансеризация и профилактические осмотры – это всегда возможность определить заболевания на ранних стадиях, а значит, получить шанс на успешное лечение. В этом году на «Территории здоровья» у 80 посетительниц, сделавших маммографию, было выявлено 17 патологии и одно подозрение на злокачественное новообразование. Я еще раз хочу напомнить жителям региона, что не нужно ждать симптомов, не нужно ждать акций, проходить обследования необходимо каждый год. — прокомментировал главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации города Челябинска Дмитрий Прокопьев.
Проект был реализован при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области, Управления здравоохранения администрации Челябинска и общественного движения «Волонтеры-медики».
Общество
Здоровье призывников, получивших отсрочку, смогут перепроверять по требованию военкомата
27.05.2019
Здоровье призывников, получивших отсрочку, смогут перепроверять по требованию военкомата
Общество
По железной дороге в Челябинской области проедет «Вагон здоровья»
22.05.2019
По железной дороге в Челябинской области проедет «Вагон здоровья»
Общество
Горздрав приглашает челябинцев проверить свое здоровье
21.03.2019
Горздрав приглашает челябинцев проверить свое здоровье
Общество
Южноуральцев приглашают проверить здоровье во Всемирный День почки
11.03.2019
Южноуральцев приглашают проверить здоровье во Всемирный День почки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета
сегодня в 15:48
Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета
Общество
Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке
сегодня в 15:48
Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке
Общество
В Челябинской области пройдет траурное мероприятие к 30-летию Ашинской трагедии
сегодня в 15:24
В Челябинской области пройдет траурное мероприятие к 30-летию Ашинской трагедии
Общество
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
сегодня в 15:22
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
Культура
Молодежная библиотека Челябинска организует флешмоб «Пушкин Day»
сегодня в 14:53
Молодежная библиотека Челябинска организует флешмоб «Пушкин Day»
Общество
Жители Челябинска выстроились в «Самый дружный хоровод» вместе со всей Россией
сегодня в 14:09
Жители Челябинска выстроились в «Самый дружный хоровод» вместе со всей Россией
Происшествия
Юного велосипедиста сбила иномарка в Челябинске
сегодня в 13:47
Юного велосипедиста сбила иномарка в Челябинске
Политика
Егор Ковальчук стал заместителем губернатора Челябинской области
сегодня в 13:46
Егор Ковальчук стал заместителем губернатора Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6