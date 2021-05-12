Южноуральские мусульмане готовятся отпраздновать Ураза Байрам

Праздничные богослужения пройдут утром 13 мая

В Челябинской области, как и во всем мире, мусульмане готовятся с наступлению праздника Ураза-Байрам. 13 мая завершается священный месяц Рамадан и пост.

В исламском календаре день начинается с заходом солнца, поэтому встречать праздник фактически будут уже сегодня. Во многих крупных городах от масштабных торжеств отказались. Так, в Москве молитвы пройдут без прихожан, с участием духовенства.

В Челябинске праздничные богослужения начнутся уже с 6 часов утра. Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей опубликовало график богослужений.

С 6 часов утра 13 мая они начнутся в в мечети ЧМЗ на улице 32-ой годовщины Октября 11а; в молельном доме по улице Отрадная, 25 на Каширинском рынке, в мечети города Копейска по улице Фруктовая, 5. В 7 утра молитва начнется в мечети им. Исмагила по проспекту Победы 398 а, в мечети поселка Хутора Миасский по улице. Брянская, 17. В 8 утра прихожане соберутся в соборной мечети «Ак-мечеть» по улице Елькина, 16.

Напомним, в прошлые годы праздник Ураза Байрам стал поводом для транспортного коллапса в Челябинске. Верующие водители маршрутных такси не вышли на работу из-за богослужения.