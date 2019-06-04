/ Невыход водителей на работу в Ураза-байрам объяснили в городском управлении транспорта

Компании, нарушившие условия договора, ждет расторжение.

В транспортном управлении Челябинска прокомментировали невыход некоторых водителей маршрутных такси на работу из-за празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, которое проходит сегодня, 4 июня. По словам представителя ведомства, все транспортные компании города были уведомлены о необходимости исполнять свои обязанности и в праздники.

С подобной ситуацией мы сталкиваемся 2 раза в год: в празднование Уразам-байрама и Курбан-байрама. Перевозчикам заранее были направлены письма, в которых были заключены условия, что они должны исполнять свои обязанности даже в эти праздники. Сейчас мы производим частный мониторинг транспортных компаний, с которыми мы работаем, выявляем и другие нарушения условий договора. Далее пройдут претензионные работы, после чего договоры будут расторгнуты. — рассказали в Управлении транспорта Челябинска.

Директор компании «Автолига» Александр Комельков подчеркнул, что в фирме был проведен опрос людей, которые выходят на работу в праздничный для верующих мусульман день.

Сотрудников мусульман мы опрашиваем, у нас начальник эксплуатации всех опросил, кто будет выходить, кто не будет. Мы каждый год обходимся, приноровились уже. Своих пассажиров увозим, все нормально. Кто заранее заявился, что не выйдет на работу, был подменен другим водителем, который не будет отмечать праздник. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор компании «Автолига» Александр Комельков.

Отметим, что подобная сегодняшней ситуация происходит не первый год. На работу водители вернуться после окончания проповеди.