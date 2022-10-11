ЮУрГУ выплатит до 15 тысяч рублей студентам, родственники которых участвуют в СВО

Об этом заявил и. о. ректора вуза Александр Вагнер

«В первую очередь предусмотрена материальная помощь студентам-очникам контрактной и бюджетной форм обучения в размере до 15 тысяч рублей»,

— заявил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

В Южно-Уральском государственном университете вводят меры поддержки студентов, чьи родители или супруги принимают участие в специальной военной операции. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает пресс-служба вуза.Кроме этого, студенты смогут бесплатно посещать бассейн, тренажерный зал или зал групповых программ в спортивном комплексе вуза.Также студентам бюджетного отделения выделят путевки в санаторий-профилакторий и билеты в театры Челябинска. А студентам, которые живут в общежитии, подключат бесплатный высокоскоростной интернет.ЮУрГУ также поддержит самих военнослужащих. Александр Вагнер предложил сотрудникам университета добровольно перечислить свой дневной заработок на покупку теплых вещей для армии, в частности — термобелья и спальников.

Напомним, в России частичная мобилизация началась 21 сентября. Для поддержки семей призванных резервистов в Челябинской области по решению Алексея Текслера были приняты дополнительные меры социальной поддержки. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных.

Среди них — единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованного. За выходные эту выплату начислили уже 733 детям.