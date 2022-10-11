«В первую очередь предусмотрена материальная помощь студентам-очникам контрактной и бюджетной форм обучения в размере до 15 тысяч рублей», — заявил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.
Кроме этого, студенты смогут бесплатно посещать бассейн, тренажерный зал или зал групповых программ в спортивном комплексе вуза.
Также студентам бюджетного отделения выделят путевки в санаторий-профилакторий и билеты в театры Челябинска. А студентам, которые живут в общежитии, подключат бесплатный высокоскоростной интернет.
ЮУрГУ также поддержит самих военнослужащих. Александр Вагнер предложил сотрудникам университета добровольно перечислить свой дневной заработок на покупку теплых вещей для армии, в частности — термобелья и спальников.
Напомним, в России частичная мобилизация началась 21 сентября. Для поддержки семей призванных резервистов в Челябинской области по решению Алексея Текслера были приняты дополнительные меры социальной поддержки. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных.
Среди них — единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованного. За выходные эту выплату начислили уже 733 детям.Также стало известно, что оформлением выплат займутся в том числе в военкоматах. Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать представители всех социальных служб.