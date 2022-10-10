В военкоматах Челябинской области будут оформлять меры соцподдержки для семей мобилизованных

Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать соцслужбы

Оформлением дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных из Челябинской области займутся в военкоматах. Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать представители всех социальных служб. Об этом сегодня, 10 октября, на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Договорились с муниципалитетами, что отправка следующих групп мобилизованных из военкоматов будет осуществляться с присутствием представителей органов социальной защиты и системы образования. Семья сможет уже в день отправки написать соответствующее заявление и получить все необходимые разъяснения и консультации», — рассказала Ирина Гехт.

Дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных были приняты в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных. За мерами соцподдержки, если это не было сделано в военкомате, следует обращаться в управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания.





«Сложность у людей вызывает предоставление справки о мобилизации. Но чтобы подать заявление на выплату или газификацию, не обязательно приносить эту справку. Органы социальной защиты населения в рамках взаимодействия с военкоматами самостоятельно ее запросят», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В случае с пособием в 20 тысяч рублей на детей мобилизованных решение о назначении пособия, по словам Ирины Буториной, будет принято в течение трех рабочих дней с момента получения органами соцзащиты подтвержденного факта мобилизации (если справку не представил заявитель) и выплачено оно будет в течение пяти дней.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, в свою очередь, уточнил, что и для оформления заявления на бесплатное питание или получение компенсации за платное обучение будет достаточно заявления от родителя ребенка. Дальше специалисты системы образования самостоятельно решат вопросы с соцзащитой и военкоматами.