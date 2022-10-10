Пособия из‑за мобилизации родителей в Челябинской области начислили 733 детям

Условия единовременной выплаты в 20 тысяч рублей назвала Ирина Гехт

В Челябинской области каждый ребенок мобилизованного из Челябинской области родителя по решению губернатора Алексея Текслера получит единовременное пособие в 20 тысяч рублей. За выходные эту меру социальной поддержки начислили 733 несовершеннолетним. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«Важно, что эту выплату могут получить в том числе семьи добровольцев, ушедших через военкоматы после указа о частичной мобилизации от 21 сентября. Через портал госуслуг, где есть возможность записаться в добровольцы, это сделали уже порядка 900 человек. Их дети тоже имеют право на такую выплату», — подчеркнула Ирина Гехт.

Вдаваясь в нюансы, первый вице-губернатор отметила, что при назначении пособия важен факт мобилизации именно из Челябинской области. Если резервист призван или ушел добровольцем из другого региона, а семья проживает на Южном Урале, выплата не положена.

«Поступает много вопросов по этому поводу. В соответствии с нашими нормами мобилизация должна проходить из Челябинской области. Соответственно тогда и выплата в 20 тысяч рублей распространяется на детей независимо от места проживания семьи», — уточнила Ирина Гехт.

Что касается бойцов сформированных до 21 сентября добровольческих отрядов «Южноуралец» и «Южный Урал»: в них в настоящее время сражаются 192 человека. Они, по словам Ирины Гехт, уже получили единовременное пособие в 150 тысяч рублей и по 2000 в сутки на период боевого слаживания, поэтому новая мера поддержки (20 тысяч на детей) им не положена.

Дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных были приняты в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных.

Сегодня стало известно, что оформлением выплат займутся в том числе в военкоматах. Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать представители всех социальных служб.