Юлия Сударенко объяснила, кто должен покупать рабочие тетради в школу

Омбудсмен ответила на вопросы родителей из Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко ответила на вопросы родителей о порядке покупки рабочих тетрадей в школу. Свой комментарий омбудсмен разместила на рабочей странице в социальных сетях.

«Если учебное пособие входит в учебно-методический комплект по предмету, который утвержден приказом директора школы, то такое пособие школа должна выдавать ребенку бесплатно»,

— поясняет Юлия Сударенко.

Если пособие является дополнительным, школа имеет право рекомендовать рабочие тетради к покупке за счет родителей.

«Если учебное пособие (учебник, решебник, печатная тетрадь и прочее) не входит в УМК по предмету, то школа имеет право предложить родителям его приобрести, но не вправе требовать обязательную покупку»,

— объясняет омбудсмен.