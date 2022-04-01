«Если учебное пособие входит в учебно-методический комплект по предмету, который утвержден приказом директора школы, то такое пособие школа должна выдавать ребенку бесплатно», — поясняет Юлия Сударенко.
Если пособие является дополнительным, школа имеет право рекомендовать рабочие тетради к покупке за счет родителей.
«Если учебное пособие (учебник, решебник, печатная тетрадь и прочее) не входит в УМК по предмету, то школа имеет право предложить родителям его приобрести, но не вправе требовать обязательную покупку», — объясняет омбудсмен.
Ранее Юлия Сударенко заявляла о том, что школьники не обязаны выпивать бесплатное молоко в школьной столовой, они имеют полное право уносить пакетик с напитком домой.
Кстати, сегодня по всей России и в Челябинской области открыли запись в первые классы.
В Челябинске за первые полтора часа подано 3000 заявлений в первый класс.
Между тем в Челябинской области назвали имя лучшего классного руководителя.