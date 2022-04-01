В Челябинске за первые полтора часа подано 3000 заявлений в первый класс

Запись детей в школы в регионе стартовала утром 1 апреля

В Челябинске сегодня, 1 апреля, в 9:00 стартовала запись детей в первый класс на 2022—2023 учебный год. Родители подают заявления лично и через интернет. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городского комитета по делам образования, за полтора часа их подали почти 3000 семей.



«Все заявления независимо от способа подачи регистрируются в ГИС „Образование Челябинской области“. В целом подача заявлений проходит в штатном режиме, информационные системы работают без сбоев. По состоянию на 10:30 в системе зарегистрировано 2969 заявлений», — рассказали в пресс-службе комитета.

Наибольшее количество заявлений подано в Образовательный центр №5, школу №148, Образовательные центры №7, №2, «Ньютон».

«Планировали в этом году принять 400 детей. Это больше, чем в прошлом году, но в этом году никакого ажиотажа и очередей на удивление нет. Родители заходят, в кабинете за компьютерами — у нас их 18 — заполняют заявление в электронном виде через единый портал. После этого в порядке очереди подают оригиналы документов. Все проходит в штатном режиме»,— рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.

В комитете работают телефоны горячих линий, от родителей поступают звонки по вопросам заполнения заявлений, уточнения категорий, пользующихся правом первоочередного, внеочередного приема, и другие вопросы.

По данным комитета по делам образования, в первый класс в следующем учебном году пойдут около 16 400 детей.