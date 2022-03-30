1 апреля в Челябинской области начнется запись в первые классы

Какие правила действуют при наборе детей в начальную школу в 2022 году

В пятницу, 1 апреля, по всей России и в Челябинской области стартует запись в первые классы. В этом материале мы напомним родителям сроки записи в первый класс и расскажем, каким образом можно подать пакет документов.

ОТ КОГО ШКОЛЫ ЖДУТ ЗАЯВЛЕНИЙ

Заявления принимают от родителей школьников 6,5 — 8 лет.

Приемная кампания проводится в два этапа:

— с 1 апреля по 30 июня — для тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, и для детей, подающих заявление по прописке;

— с 6 июля по 5 сентября — для тех, кто поступает на оставшиеся места.

Перечень жилых домов, закрепленных за школой, утверждается властями города или муниципального района и незадолго до старта кампании публикуется на сайте администрации. Школы также должны продублировать этот список на своем сайте.

Список жилых домов периодически обновляется. Это связано с появлением новых школ и новых льгот — для тех же сестер и братьев. Поэтому загляните в него обязательно.

Приоритетное зачисление сестер и братьев действует с 2021 года. Если свободных мест в школе мало, то такие ребята зачисляются даже в ущерб тем детям, которые относятся к школе по прописке.

В прошлом году к младшим братьям и сестрам предъявляли жесткое требование — регистрацию по тому же адресу, что и старшие дети. В 2022 году это правило отменили.

«До сих пор право преимущественного приема имели дети, которые проживали в одной семье и имели общее место жительства. Сегодня этого ограничения нет. Ребенок просто имеет право преимущественного приема в начальную школу, где уже учатся его полнородные и неполнородные брат или сестра»,

— говорит пресс-секретарь комитета по делам образования администрации города Челябинска Екатерина Самарина.

Если ребенок не является обладателем нужной прописки, а его старшие братья и сестры учатся в другой школе, заявление на запись в первые классы от семьи не примут.

Заявление можно подать одним из удобных родителям способов.

В большинстве территорий Челябинской области, например в Челябинске, Магнитогорске и Снежинске, электронная запись и прием в школах начнутся в 9 утра. Точное время старта и график работы приемных комиссий можно узнать на сайте учебного заведения. Если необходимости в спешке нет, лучше писать заявление по старинке — в кабинете директора. Так как дистанционное заявление все равно придется подтверждать личным визитом в школу. Оригиналы всех документов следует предъявить в течение недели после записи.

Также можно отправить свое заявление на электронную почту школы или «Почтой России».

При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

— паспорт родителя или законного представителя.

«Если семья использует преимущественное право на зачисление в школу младших детей, необходимо предоставить копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры. Ранее этот документ прикладывать не требовалось. Свидетельство о регистрации (прописку) в этом случае не нужно»,

— говорит Екатерина Самарина.

У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.И самое важное: списки зачисленных сестер, братьев и детей, поступающих по прописке, будут опубликованы только после того, как завершится первый этап приема заявлений, то есть после 1 июля 2022 года.