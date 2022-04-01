В Челябинской области назвали имя лучшего классного руководителя

Победителем регионального конкурса стал педагог из села Миасского

В Трехгорном прошел финал областного конкурса «Самый классный классный». Победителем творческого состязания стал учитель физики Сергей Сагайдаков из села Миасского. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Любой профессиональный конкурс — это марафон. Сначала участник проходит муниципальный этап, затем — региональный. Конкурсная история для Сергея Сагайдакова продолжается. Теперь он будет представлять Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса „Воспитать человека“»,

— рассказывают в пресс-службе.