«Любой профессиональный конкурс — это марафон. Сначала участник проходит муниципальный этап, затем — региональный. Конкурсная история для Сергея Сагайдакова продолжается. Теперь он будет представлять Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса „Воспитать человека“», — рассказывают в пресс-службе.
Второе место заняла учитель из села Коелга Оксана Бобылева, а третье место — педагог из Миасса Лилит Бадеян.
Кстати, сегодня по всей России и в Челябинской области открыли запись в первые классы.
В Челябинске за первые полтора часа подано 3000 заявлений в первый класс.