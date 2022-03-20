Школьникам из Челябинской области разрешили уносить домой бесплатное молоко

Педагоги не в праве заставлять детей вскрывать напиток в столовой

Школьное молоко, которое раздают детям из начальной школы, не обязательно допивать в школьной столовой. Ученики имеют полное право уносить пакетик с напитком домой. Об этом родителям и педагогам еще раз напомнила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

На этой неделе к Юлии Сударенко обратилась мама ученика, который учится в третьей школе Южноуральска. Женщина рассказала, что руководство учебного заведения заставляет детей выпивать молоко на территории школы и в специально отведенное время.

«Такое требование противоречит интересам детей, так как не учитывает их индивидуальные особенности. Многие ребята привыкли пить молоко на ночь или, напротив, на завтрак»,

— считает Юлия Сударенко.

Минобр Челябинской области пояснил, что порядок употребления школьного молока устанавливают органы местного самоуправления, также они прописаны в локальных актах самой школы.