На этой неделе к Юлии Сударенко обратилась мама ученика, который учится в третьей школе Южноуральска. Женщина рассказала, что руководство учебного заведения заставляет детей выпивать молоко на территории школы и в специально отведенное время.
«Такое требование противоречит интересам детей, так как не учитывает их индивидуальные особенности. Многие ребята привыкли пить молоко на ночь или, напротив, на завтрак», — считает Юлия Сударенко.
Минобр Челябинской области пояснил, что порядок употребления школьного молока устанавливают органы местного самоуправления, также они прописаны в локальных актах самой школы.
Юлия Сударенко обратилась к главе Южноуральска с рекомендацией дать поручение директору третьей школы отменить правило, по которому дети обязаны выпивать молоко в стенах учебного заведения.
Между тем ИА «Первое областное» составило для гурманов подборку мест, где в Челябинской области можно отведать местные блюда.