/ «Яма на дороге» не нашла «родственников» в Челябинске

Стебный ролик о качестве асфальта в городе появился в Сети.

«Яма на дороге» появилась в центре Челябинска. Горожанин с такой табличкой прогулялся по улицам, привлекая внимание автомобилистов и пешеходов. Он спрашивал, видели ли на дороге его родственников.

Приключения «ямы» сняли на видео. Ролик опубликовали в Сети. По сюжету, победить провокатора смог только мэр Евгений Тефтелев. В маске с его лицом сразу три человека «уложили яму» и унесли с дороги.

Оказалось, все герои видео представляют «Команду Че» — городское сообщество, рассказывающее, за что можно и нужно любить Челябинск. Они раскрыли смысл видео.

Я, как автолюбитель, отметил, что дороги делали долго, но стало лучше. И мы хотели показать в стебном формате, что на дорогах стало лучше. Не во всех дворах идеальный асфальт, но работа идет. Поэтому посыл к жителям города: если видите ямы, то рассказывайте о них, а не пишите комментарии в соцсетях, которые ничего не исправят. Может быть, некоторые не понимают наш стебный формат, но мы ищем такой необычный, юмористический подход, чтобы привлечь внимание к позитивным и негативным моментам. Это призыв к обеим сторонам, и к жителям города, и к администрации. — рассказал сайту «Первый областной» представитель городского сообщества «Команда Че» Дмитрий Руденок.

Отметим, в Челябинской области в этом году отремонтировали свыше 44 километров дорог. Работа прошла в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В Челябинске обновили 809 тысяч квадратных метров асфальтобетона.