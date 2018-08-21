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/ Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео

Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео

Из-за прорыва коммуникаций затопило улицу.
сегодня в 22:16
  |  Происшествия
Коммунальная авария в центре Чебаркуля собрала немало зевак. Рядом с площадью имени Ленина лопнули подземные коммуникации. Напор воды бил из под земли с такой силой, что фонтан достиг уровня третьего этажа. За считанные минуты затопило всю центральную улицу. 

Я выглянула в окно и увидела, как бьет красивый фонтан. Я сначала не поняла, что это авария. Подумала, что на нашей площади теперь установили фонтан. Даже обрадовалась. Позвала к окну всю семью. Но когда мы вышли на балкон, то поняли, что это лишь прорыв трубы.

- рассказала сайту 1obl.ru жительница Чебаркуля.
По словам очевидцев, струя била из того участка дороги, где до этого лежал асфальт. Они предполагают, что из-за сильного напора образовалась выбоина. На место аварии выехали городские службы. На данный момент воду перекрыли. 
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