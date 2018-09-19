/ Альтернативные дорожные знаки нарисовали на асфальте в Миассе

Изображения напоминают о безопасном поведении на дороге.

На оживленных перекрестках и в местах, где не установлены пешеходные переходы, в Миассе можно увидеть надписи и рисунки, привлекающие внимание пешеходов и велосипедистов к проблеме безопасности дорожного движения. Они нанесены на асфальт белой краской: «Дойди до перехода», «Слезь с велосипеда», «Посмотри по сторонам». Инициатива принадлежит городским активистам.

Идея возникла в июле этого года. Я увидел, что такие напоминалки рисуют в Копейске. Связался с ними. Спросил, можно ли у нас такое осуществить. Согласовал идею в ГАИ. Потом начал искать спонсоров. Заинтересовалась организация «За Возрождение Урала». Она оплатила изготовление трафаретов и покупку краски. — рассказал сайту «Первый областной» автор проекта Дмитрий Панин.

За время работы проекта в разных частях города появилось порядка 300 рисунков. Одни из последних изображений были нанесены возле пешеходных переходов в районе Автозавода и поселка Динамо. Команда активистов не собирается останавливаться на достигнутом.

Сейчас мы собираем просьбы жителей. Им виднее, где больше всего требуется наша помощь. Эффект от наших рисунков мы уже видели. Люди смотрят, реагируют. — пояснил Дмитрий Панин.

Всех, кто хочет помочь активистам сделать Миасс безопаснее для пешеходов, просят наносить проблемные места на карту и отправлять координаты в личные сообщения автору проекта.