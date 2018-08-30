/ Коммунальщики объяснили причину провала огромного пласта асфальта в центре Челябинска

Дорожные службы восстановили дорогу.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Накануне на улице Российской возле торгового комплекса «Радуга» в Челябинске провалился асфальт. На пути автомобилистов возникла глубокая яма, занимающая всю полосу. На ситуацию быстро отреагировали коммунальные службы, МУП ПОВВ занялось ремонтом. Для этого место огородили, а к яме пригнали дорожную технику.

Сейчас работы по замене коллектора на улице Российской завершены. Старое устройство прохудилось, поэтому на данном участке размыло грунт. Это и стало причиной обрушения. В будущем не ожидаем повторения подобных происшествий. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Алевтина Шестакова.

Отметим, что произошедшее вызвало волну шуток в социальных сетях. Яму уже сравнили с новой станцией метро, очередным подземным переходом и проходом в Нарнию.

Кто украл землю под асфальтом?! — недоумевает один из пользователей.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Златоусте. Часть тротуара ушла под землю после дождя. Прохожим пришлось прыгать через яму, чтобы добраться до конца улицы.