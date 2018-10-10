/ В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги

Ремонт проходил в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Свыше 44 километров дорог отремонтировали в Челябинской области. Ремонт проходил в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Всего за год в Челябинске обновили 809 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Ремонт в рамках программы велся на десяти объектах: это проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан» и автодорога в аэропорт. Накануне подрядчики завершили работы на последнем объекте — улице Блюхера. На всех улицах впервые уложили новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает более глубокое сцепление с дорогой, и нанесли новую дорожную разметку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Отметим, программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется на территории России с 2017 года. В нее вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек.