/ «Детсады» для взрослых и геронтологические центры — как государство заботится о пенсионерах?

Нетрудоспособные граждане получают уход и заботу.

Треть населения Челябинской области — пенсионеры. Их 900 тысяч человек, часть продолжает работать, еще часть живет с родственниками или не нуждается в их уходе. Но некоторым пожилым гражданам нужны помощь, уход и поддержка.

На пресс-конференции, которая состоялась в стенах медиахолдинга ОТВ, представитель министерства социальных отношений рассказал о трех вариантах ухода за пенсионерами. Утративших способность к самообслуживанию определяют в дома-интернаты и геронтологические центры. Там круглосуточный уход обеспечивает медперсонал. Для тех, кто может сам себя обслужить, но нуждается в социуме, есть центры дневного пребывания. Их называют детскими садами для взрослых.

Люди, которые могут самостоятельно передвигаться, но старше трудоспособного возраста, у которых есть фактор одиночества, для них есть отделения дневного пребывания в центрах соцобслуживания. С ними работают психологи, культорганизаторы. Предоставляется минимальный набор медицинских услуг, различные культурно-досуговые мероприятия. Они общаются друг с другом, находят друзей, знакомых. Пенсионеры находят людей в аналогичной ситуации, обмениваются контактами. Многие возвращаются на следующий курс. Порядка 14 тысяч человек в год мы обслуживаем по области. Называем это детскими садами для взрослых. Всегда мы получаем только положительные отзывы и благодарности. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления социального обеспечения Министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев.

Другой вариант — приходящий соцработник. Он помогает делать уборку и готовить еду, ходит за продуктами, сопровождает в поликлинику. При этом всем навыкам, которые могут пригодиться такому человеку (измерение давления, оказание первой помощи, перевязка, перестилание), обучают и родных пенсионеров, которые готовы обеспечить уход за пожилыми людьми.

В министерстве труда также напомнили, что трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Этого можно добиться через суд, подав на взыскание алиментов.

Кроме того, нетрудоспособные пенсионеры и инвалиды могут стать членами приемной семьи. Подробнее об этом читайте здесь.