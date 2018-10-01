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/ Борис Дубровский поздравил южноуральских пенсионеров с Днем пожилого человека

Борис Дубровский поздравил южноуральских пенсионеров с Днем пожилого человека

Губернатор пожелал им долгих лет жизни.
сегодня в 09:50
  |  Общество

Международный День пожилых людей отмечают 1 октября. Праздник напоминает о том, что нужно помогать старшим и уважать их. К пожилым жителям Челябинской области с поздравлением и благодарностью обратился губернатор Борис Дубровский.

Этот день давно стал знаком особого общественного внимания к проблемам людей старшего поколения и символом той ответственности, которую мы несем перед нашими родителями, перед всеми, кто посвятил свою жизнь стране, людям, обществу. Благодаря им был создан уникальный экономический, научный, культурный и социальный потенциал нашей области, который мы сегодня приумножаем и готовимся передать будущим поколениям. Для всех нас важно, чтобы связь поколений была прочной и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что сегодня в 11:00 в пресс-центре медиахолдинга ОТВ пройдет встреча с пожилыми волонтерами, которые живут и работают в Челябинске. В формате пресс-конференции они расскажут об активном образе жизни и сохранении молодости. Встреча будет транслироваться на «Онлайн ТВ».

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