/ Россияне станут пенсионерами раньше, чем планировалось

Депутаты приняли президентские поправки в законопроект.

Второе чтение законопроекта по усовершенствованию пенсионного законодательства состоялось в Госдуме. Депутаты приняли документ с учетом внесенных в него поправок. Проголосовавших против не было. В третьем чтении будут принимать уже «смягченный» проект, по которому женщины выйдут на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Кроме того, многодетные мамы смогут рассчитывать на досрочный выход на пенсию.

Как рассказал в ходе рассмотрения законопроекта Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в Комитет поступило 324 поправки, из них 9 поправок внесено Президентом РФ, 238 внесли депутаты ГД, 41 — совместно депутаты ГД и члены Совета Федерации, 4 — отдельно члены СФ и 32 поправки внесли регионы — четыре законодательных собрания. — сообщили в Госдуме.

Напомним, что регионы не только отправляли свои поправки, но и активно меняли областные законопроекты, чтобы добавить льготы людям пенсионного возраста. Такие дополнения уже рассмотрели в Челябинской области. Депутаты ЗСО проголосовали «за».