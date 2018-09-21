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/ 40 семей взяли под опеку пенсионеров и инвалидов на Южном Урале

40 семей взяли под опеку пенсионеров и инвалидов на Южном Урале

За условиями для недееспособных граждан следит министерство социальных отношений.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Одинокие пенсионеры Челябинской области могут обрести новую семью. В регионе успешно развивается программа, по которой людей пожилого возраста приглашают жить к себе заинтересованные в этом трудоспособные граждане. За 3 года образовались уже 40 приемных семей. В основном, по данным министерства социальных отношений, это представители сельской местности и маленьких городов, живущие по соседству друг с другом. О важной для ухода за инвалидами практике представитель минсоца рассказал на пресс-конференции в медиахолдинге ОТВ.

Сначала к такой практике мы относились скептически, но оказалось, что инструмент работает успешно. Выгода и польза для всех участников. В договоре есть условия о сроке — это год. Но если ни одна из сторон не высказалась против, то договор автоматически продлевается. Было у нас три случая, когда договор расторгали при соглашении сторон. Ну, это люди, у пожилых есть особенности. Одно дело — разговаривать у подъезда, а другое дело — совместно проживать и ухаживать. — сообщил сайту «Первый областной» начальник Управления социального обеспечения Министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев.

Пенсионер отдает до 75% от своей пенсии в семейный бюджет, но каждая трата подтверждается чеками. В то же время приемная семья получает ежемесячную выплату — почти 8 тысяч рублей.

В приемную семью могут попасть только пенсионеры старше 80 лет или инвалиды любого возраста, которые признаны недееспособными врачебной комиссией.

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