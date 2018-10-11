/ После капитального ремонта открылся детсад в Еманжелинске

Дети оценили новый красивый фасад и двери.

Второй день рождения празднует детский сад № 12 в Еманжелинске. Здание в этом году полностью отремонтировали: обновили фасад, окна и двери, заменили ограждение, тротуарную плитку и даже крыши веранд, где гуляют дети. 128 дошколят от 1 до 7 лет теперь занимаются в красивых группах и отдыхают на обустроенной детской площадке.

После ремонта хорошо так стало, приятно, тепло очень. Красиво. Садик стал лучше прежнего. Был садик поцарапанный, двери скрипящие. А сейчас не скрипят. Стало хорошо, тепло, уютно. — поделился с сайтом «Первый областной» воспитанник детсада Леша Бондаренко.

За ремонт детского сада взялись благодаря проекту «Реальные дела». Его инициировал Борис Дубровский. Из областного бюджета на работы направили 1 миллион 800 тысяч рублей, а еще 300 тысяч — из районного.

Это программа «Реальные дела», она идет по всей области при поддержке губернатора. Борис Александрович серьезно к ней относится. Работы по капремонту важны. Только наше министерство субсидирует ремонт 18 школ. Необходимость была всегда, а сейчас совершенствуются требования к образовательному процессу, организациям, и губернатор трепетно относится к их соблюдению, чтобы качество образовательного процесса не страдало. Мы знаем, что у нас регион по его качеству в группе лидеров РФ. Так что вложения серьезные. Сейчас развернулся беспрецедентный масштаб строительства детсадов и школ. — прокомментировал сайту «Первый областной» министр образования и науки Александр Кузнецов.

Отметим, что в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском сейчас строятся детские сады. Вводить их в эксплуатацию намерены в 2019 году.