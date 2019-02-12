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Выставку, посвященную магнитогорской трагедии, открыли в Москве

Зрителям представили 54 значимых снимка.
вчера в 14:16
  |  Общество

Магнитогорскую трагедию в фотографиях рассказали москвичам. 54 снимка, на которых запечатлены первые часы после ЧП, родственники погибших и чудом спасенных, демонтаж опасных конструкций и снос поврежденных подъездов, представили в Общественной палате РФ. На открытии присутствовал сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.

Мне всегда казалось, что жители Магнитогорска, мои земляки — это очень правильные, сплоченные, мобилизованные люди. Я тоже приехал в новогодние дни и, естественно, все эти дни провел вместе с нашей командой. Я лишний раз убедился в магнитогорцах, насколько они сплотились вокруг этой беды. Я проехал по многим местам, и я видел, какое настроение среди горожан. Каждый магнитогорец воспринял беду как свою личную. Сколько было сумок с вещами, продуктами, что городская администрация уже к двум часам дня вынуждена была остановить прием. Большинство людей шло в штаб, зевак было не так много. Мы должны думать о том, как жить дальше, как будем исправлять ситуацию и однозначно как законодатель могу с уверенностью сказать, что мы активизировали работу в части ужесточения требований к системе газоснабжения. Я лично участвую в этой работе. — сказал Олег Цепкин.

Выставка «Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим» приурочена к 40 дня, прошедшим с магнитогорской трагедии.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, причиной стал взрыв бытового газа. 39 человек погибли под завалами. 8 февраля в магнитогорском храме состоялась литургия по жертвам трагедии.

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Комментарии

Березка
15:02, 12.02.2019
Трагедия действительно сплотила людей. Жаль только повод такой не радостный. Эта боль навсегда останется в наших сердцах.

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