Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.54 -0.32 74.3 -0.38
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Инженерные сети проверяют в квартирах рухнувшего дома в Магнитогорске

Инженерные сети проверяют в квартирах рухнувшего дома в Магнитогорске

Специалистам нужно осмотреть еще два подъезда.
сегодня в 16:25
  |  Общество

В Магнитогорске продолжается проверка строительных конструкций пострадавшего от обрушения дома. Специалисты «Магнитогорского Гипромеза» уже прошли 1−4 и 8−12 подъезды. Жильцы, даже покинувшие квартиры, обеспечили доступ в помещения, как их и просила городская администрация. Многие приехали, чтобы показать трещины в стенах.

Грустно возвращаться домой, когда тут полная разруха. Печально на все это смотреть. Новый год не первый был, но планировали отметить его дома, наряжали елку. К сожалению, не получилось. В худшие условия я не могу уйти с ребенком, но и здесь жить не хочу, каждый день не знаем, что с нами будет. Как комарики на воздушном шарике. — рассказала сайту «Первый областной» Екатерина Ефимова.

Специалисты института комплексного проектирования обращают внимание не только на внешнее состояние стен, но также проверяют розетки, вентиляцию, проводку.

Смотрятся все строительные конструкции, инженерные сети. Тепловизором мы осматриваем на предмет подсоса холодного воздуха. Так называемый тепловой контроль осуществляется только по наружным стенам со стороны холодного воздуха. По вентиляции мы пересчитываем, сколько кубов вытягивает, дальше сравниваем с нормативами. — объяснил сайту «Первый областной» начальник отдела экспертизы зданий и сооружений АО «Магнитогорский Гипромез» Игорь Кузнецов.

Напомним, 25 февраля специалисты осмотрят 6 подъезд, 27 февраля — 9 подъезд. Далее начнется комплексное обследование, а уже 1 апреля на заседании межведомственной комиссии решится окончательная судьба дома.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Завалы разбирали несколько дней. Под ними погибли 39 человек.

Общество
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
19.02.2019
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
Общество
В Магнитогорске на месте пострадавшего дома хотят построить парк или сквер
15.02.2019
В Магнитогорске на месте пострадавшего дома хотят построить парк или сквер
Общество
Выставку, посвященную магнитогорской трагедии, открыли в Москве
12.02.2019
Выставку, посвященную магнитогорской трагедии, открыли в Москве
Общество
41 квартиру купили для жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске
09.02.2019
41 квартиру купили для жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и сохрани третье место на Востоке КХЛ
сегодня в 21:37
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и сохрани третье место на Востоке КХЛ
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж
сегодня в 21:21
«Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж
Хоккей
«Трактор» заканчивает регулярный чемпионат игрой против СКА
сегодня в 18:40
«Трактор» заканчивает регулярный чемпионат игрой против СКА
Общество
Борис Дубровский возложил цветы в память о погибших воинах
сегодня в 18:35
Борис Дубровский возложил цветы в память о погибших воинах
Спорт
В Сосновском районе стартовала спартакиада «Уральская метелица»
сегодня в 18:21
В Сосновском районе стартовала спартакиада «Уральская метелица»
Происшествия
Прихожанка упала в купель в храме Челябинска
сегодня в 18:07
Прихожанка упала в купель в храме Челябинска
Спорт
482 спортивных объекта построили на Южном Урале за 5 лет
сегодня в 17:52
482 спортивных объекта построили на Южном Урале за 5 лет
Происшествия
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
сегодня в 17:52
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6