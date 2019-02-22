/ Инженерные сети проверяют в квартирах рухнувшего дома в Магнитогорске

Специалистам нужно осмотреть еще два подъезда.

В Магнитогорске продолжается проверка строительных конструкций пострадавшего от обрушения дома. Специалисты «Магнитогорского Гипромеза» уже прошли 1−4 и 8−12 подъезды. Жильцы, даже покинувшие квартиры, обеспечили доступ в помещения, как их и просила городская администрация. Многие приехали, чтобы показать трещины в стенах.

Грустно возвращаться домой, когда тут полная разруха. Печально на все это смотреть. Новый год не первый был, но планировали отметить его дома, наряжали елку. К сожалению, не получилось. В худшие условия я не могу уйти с ребенком, но и здесь жить не хочу, каждый день не знаем, что с нами будет. Как комарики на воздушном шарике. — рассказала сайту «Первый областной» Екатерина Ефимова.

Специалисты института комплексного проектирования обращают внимание не только на внешнее состояние стен, но также проверяют розетки, вентиляцию, проводку.

Смотрятся все строительные конструкции, инженерные сети. Тепловизором мы осматриваем на предмет подсоса холодного воздуха. Так называемый тепловой контроль осуществляется только по наружным стенам со стороны холодного воздуха. По вентиляции мы пересчитываем, сколько кубов вытягивает, дальше сравниваем с нормативами. — объяснил сайту «Первый областной» начальник отдела экспертизы зданий и сооружений АО «Магнитогорский Гипромез» Игорь Кузнецов.

Напомним, 25 февраля специалисты осмотрят 6 подъезд, 27 февраля — 9 подъезд. Далее начнется комплексное обследование, а уже 1 апреля на заседании межведомственной комиссии решится окончательная судьба дома.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Завалы разбирали несколько дней. Под ними погибли 39 человек.