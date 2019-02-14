/ 39 птиц в память о трагедии не украсят фасад дома в Магнитогорске

Горожане решили, что восстановленная территория не должна ассоциироваться со смертью.

Архитекторы в деталях показали проект благоустройства территории возле дома № 164 по улице Карла Маркса. С предложениями познакомились жители Магнитогорска, пришедшие на обсуждение. Они решили, что нужно отказаться от всех элементов, как-либо напоминающих о трагедии. Смерть 39 человек отозвалась в сердце каждого магнитогорца, и снова вспоминать о ней, посещая аллею, горожане не хотят.

В результате анализа идей, поступивших в администрацию, профессиональное сообщество сошлось во мнении, что на восстановленной территории не должно быть монументов, мест для возложения цветов и памятников, напоминающих о произошедшем. Помимо ремонта детского клуба, в котором базировался штаб, будет выполнено замощение площади тротуарной плиткой, появятся скамеечки, запланирована посадка 39 деревьев. Территорию украсят цветочные клумбы. Планируется убрать под землю трубы. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Окончательный вариант проекта предоставят, когда на руках будут результаты экспертизы. Ориентировочно — в апреле 2019 года. Тогда же решат, нужно ли устанавливать тренажеры, что делать с парковочными карманами и старыми деревьями.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек.