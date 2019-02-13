/ Законотворческую деятельность сенатора Олега Цепкина отметили в правительстве РФ

Высокую награду вручил лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственную награду за вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность сенатору от Челябинской области Олегу Цепкину. Награждение состоялось в рамках встречи премьер-министра с членами Совета палаты.

Для меня большая честь получить благодарность Правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Я очень признателен за сложившееся эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и Правительством при проработке законодательных инициатив, что позволяет совместными усилиями находить решение актуальных вопросов и для Челябинской области, и для Российской Федерации в целом. — сказал Олег Цепкин.

Отметим, что деловая часть встречи Совета палаты состоялась после награждения. Были подняты актуальные вопросы законотворческой деятельности в сферах экономики, финансов, здравоохранения, культуры и других.