Выставка цветов и плодов впервые пройдет в челябинском горсаду Пушкина

Площадку сменили из-за реконструкции парка Гагарина

В Челябинске перенесли место проведения городской выставки цветов и плодов. Из-за ремонта в парке Гагарина она пройдет в горсаду имени Пушкина. Об этом со ссылкой на вице-мэра Сергея Авдеева сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

«В этом году мы поменяли площадку из-за реконструкции парка Гагарина. Надеемся, жителям понравится», — отметил Сергей Авдеев.

Ежегодная выставка пройдет 16 августа, на ней садоводы покажут свой урожай, цветочные композиции и проведут мастер-классы по рукоделию.