В канун последних звонков челябинцам рассказали, какие цветы правильно дарить учителям

О нюансах цветочного этикета узнали журналисты медиахолдинга

В преддверии выпускных мероприятий в школах специалист по этикету Светлана Егунян рассказала журналистам Первого областного медиахолдинга, какие цветы этично подарить учителю, уходя со школьного двора.

Так, согласно цветочному этикету, в подарок молодому учителю подойдут светлые и нежные цветы, такие как тюльпаны, астры, пионы, хризантемы, георгины. А вот старшим коллегам предпочтительно дарить цветы более ярких и насыщенных оттенков: гладиолусы, ирисы, бордовые розы.

«И еще подсказка: не стоит дарить зрелым дамам цветы, которые быстро вянут», — рассказала Светлана Егунян в эфире «Радио 100».